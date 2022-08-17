إخماد حريق داخل سيارة أعلى كوبرى عباس بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبري عباس بالجيزة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري عباس بالجيزة.

تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق أعلى كوبري عباس بالجيزة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.