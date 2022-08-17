أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-8-2022

يهتم الشعب المصري بمختلف فئاته بأسعار الدواجن والبيض في مصر، لاسيما أنهما جزء أساسي من المائدة المصرية في كافة الوجبات، وهي أيضًا من الصناعات الحيوية والرائجة في مصر، مما يجعل البحث عن سعر الدواجن يتصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر كل يوم للشراء والتخزين .

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-8-2022

الجدير بالذكر أن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن قد استقرت اليوم الأربعاء 17-8-2022 فى السوق المحلية عند 26 و28 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17 أغسطس في بورصة الدواجن

وتختلف أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وحسب التقديرات تستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17 أغسطس "منير السقا"

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وحسبما أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4 و4.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات، وانخفض كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيهين ليسجل 20 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن "محمد عادل" اليوم الأربعاء 17 أغسطس

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 26 جنيها، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 52 جنيهًا للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليسجل 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 17 أغسطس

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 52 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وانخفضت الأمهات البيضاء إلى 20 جنيهًا فى المزرعة.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.