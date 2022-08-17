مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

يهتم المسلمون بمواعيد الصلاة والفروقات اليومية بين الفروض من يوم لأخر حرصًا منهم على أداء الصلاة في وقتها تطبيقًا لقول الله تعالى " فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " ويحاول المصلون الالتزام لنيل الأجر والثواب الأعظم كاملًا .

مواعيد الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

وتتصدر مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات العديد من المنصات الإلكترونية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 لرغبة الكثير في المواظبة على الصلوات الخمس في مواعيدها.

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم 17-8-2022

يستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، ضمن الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء مواعيد إقامة الصلاة في العديد من محافظات الجمهورية وفقا لهيئة المساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:48 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:01 مساء.

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:49 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:43 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:45 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:09 مساء.

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:42 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:33 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:35 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:59 مساء.

مواعيد الصلاة فى محافظة السويس اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:42 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:32 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:55 مساء.

مواعيد الصلاة فى محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:43 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:36 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:01 مساء.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:22 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:27 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:44 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:37 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:58 مساء.