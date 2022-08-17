الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يهتم المسلمون بمواعيد الصلاة والفروقات اليومية بين الفروض من يوم لأخر حرصًا منهم على أداء الصلاة في وقتها تطبيقًا لقول الله تعالى " فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " ويحاول المصلون الالتزام لنيل الأجر والثواب الأعظم كاملًا .

مواعيد الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

 

وتتصدر مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات العديد من المنصات الإلكترونية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 لرغبة الكثير في المواظبة على الصلوات الخمس في مواعيدها.

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم 17-8-2022

يستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، ضمن الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء مواعيد إقامة الصلاة في العديد من محافظات الجمهورية وفقا لهيئة المساحة المصرية.

 

ترميم أبو سيفين.. مسلمون وأقباط يعملون لإعادة الصلاة بعد الحريق (فيديو)

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16-8-2022

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:48 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:01 مساء.

 

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:49 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:05  ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:43  عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:45  مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:09 مساء.

 

 

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:42 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:33 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:35 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:59 مساء.

   

مواعيد الصلاة فى محافظة السويس اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:42 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:32 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:55 مساء.

 

مواعيد الصلاة فى محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:43 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:36 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:01 مساء.

  

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 11:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:22 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:27 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:44 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحا.

صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:37 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:58 مساء.

الصلاة مواعيد الصلاة مصر الأربعاء 17 أغسطس 2022 صلاة الفجر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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