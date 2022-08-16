منظمة غير ربحية: «حزام حراري» سيغطي وسط أمريكا خلال ثلاثة عقود

تشهد الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة تطور "حزام حراري شديد" يمتد من لويزيانا، في جنوب البلاد، إلى بحيرة ميشيجن في الشمال، مرورا بولايات الوسط الغربي الأمريكي.

بحسب تقرير نشرته منظمة "فرست ستريت فاونديشن" غير الربحية، فإن هذه المنطقة التي يقطنها أكثر من مئة مليون أمريكي وتغطي ربع مساحة البلاد، ستشهد ما لا يقل عن يوم واحد شديد الحرارة سنويا في عام 2053، مع حرارة متصورة تزيد عن 51 درجة مئوية، وفق التقرير.

حاليا، هذه حال ما يقرب من خمسين مقاطعة أمريكية فقط يقطنها 8 ملايين شخص.

وفي غضون 30 عاما، سيطال هذا الوضع أكثر من ألف مقاطعة، ولا سيما في ولايات تكساس ولويزيانا وأركنساو وميزوري وإيلينوي وأيوا وإنديانا وحتى جنوب ويسكونسن.

وأشار التقرير إلى أن الوسط الغربي الأمريكي يتأثر بشكل خاص بسبب بعده عن البحر، على الرغم من تضرر مناطق أخرى أصغر على الساحل الشرقي وجنوب كاليفورنيا.

الحرارة هي ظاهرة الطقس الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة، متقدمة على الفيضانات والأعاصير.

ويمكن لهذه الظاهرة بأن تؤدي إلى دخول المستشفى ومضاعفات خطيرة.

وتحمل خطورة خاصة في الأماكن غير المعتادة على ارتفاع درجات الحرارة، مثل شمال الولايات المتحدة.

واستندت مؤسسة "فرست ستريت فاونديشن" في توقعاتها إلى سيناريو معتدل يقدّر فيه خبراء المناخ في الأمم المتحدة (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، بأن انبعاثات غازات الدفيئة ستبلغ ذروتها في أربعينيات القرن الحالي قبل أن تنخفض، وفقا لـ "فرانس برس".

إلى جانب درجات الحرارة القصوى هذه، يُتوقع أن ترتفع درجة حرارة الولايات المتحدة بأكملها.

وفي المعدل، فإن الأيام السبعة الأكثر حراً في العام محليا في الوقت الراهن، ستصبح أكثر 18 يوماً حرارةً في خلال ثلاثين عاماً.

ومن المتوقع أيضاً أن تطول مدة موجات الحر، التي تشهد تتالياً لأيام القيظ من دون انقطاع.

ففي غضون ثلاثين عاما، قد تشهد مناطق كبيرة من تكساس وفلوريدا ما يصل إلى أكثر من 70 يوما متتاليا تقارب الحرارة المحسوسة فيها مستوى 38 درجة مئوية.