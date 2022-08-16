احصل على فنجال قهوة مميز.. بهذه الخطوات
الكثير من محبي القهوة يبحثون عن الطريقة المثلى لصنع فنجان من القهوة ميز ولديه مذاق خاص به، وفي هذه السطور يوضح على اصطهاج خبير صناعة القهوة بعض الخطوات التى من شأنها تعطينا في النهاية مذاق مميز، فلكل شخص طريقة مميزة يفضل أن يحتسي القهوة بها.
خلال السنوات الأخيرة ظهرت العديد من أنواع القهوة مثل اللاتيه والاسبرسو والقهوة الفرنسية والعديد من الأنواع، بالإضافة للطريقة التقليدية، ولكن توجد خطوات مميزة لصنع القهوة وتفاصيل يجب مراعاتها ايا كان النوع الذي تفضل احتسائه.
- يعتبر الماء النظيف من أهم العوامل التي تضفي طعما لذيذاً ومميزاً للقهوة فلذالك ينصح استخدام فلتر الماء لكي نحصل على الماء المراد.
- يجب عدم التسرع في طهي القهوة وهو العامل الرئيسي لتحقيق أفضل مذاق.
- ضع دائما القهوة على نار هادئة ولا تتسرع.
- يفضل استخدام السكر البني أفضل أنواع السكر وقليل الضرر بالصحة.
- يجب أن تكون الكنكة ذات رقبة ضيقة فهناك اعتقاد أنه إذا كانت رقبة الكنكة ضيقة، كلما كان مذاق القهوة أطيب.
- من الضروري وضع القليل من الملح، ولكن ليس بكمية كبيرة طبعاً، من 2 إلى 3 حبات لا أكثر حيث أن القليل من الملح يضفي طعما مميزًا ورائعًا إلى القهوة.
- يجب إضافة القليل جدا من الزنجبيل وسوف تحصل على طعم مميز.
- هناك عدة أنواع من القهوة، منها المطحون جيدا، ومنها يمتلك حبات كبيرة ننصح باستخدام القهوة المطحونة جيدا.
- القهوة لا تُغلى فعندما تبدأ الرغوة بالصعود إلى الأعلى قم بتحريك القهوة مباشرة، وقم بإعادة العملية ثلاث مرات، ومن أسرار القهوة الجيدة هي أن تدع القهوة تختمر قليلا قبل سكبها في الفنجان، انتظر 20 ثانية قبل الصب مباشرة للفنجان، فعند اتباع هذه الخطوة بالفعل ستجد مذاقا مختلفا لها.