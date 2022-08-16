قتل والدته الكفيفة.. عرض منجد على الطب النفسى فى البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم " خ.م.خ" إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي لمدة 45 يوما، لبيان ما إن كان يعاني من مرض نفسي لاتهامه بقتل المجنى عليها " خ.ع.خ".

صدر القرار برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حسين رشدي حسين، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته الكفيفة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم " خ.م.خ " منجد بقتل والدته المجني عليها الضريرة " خ.ع.خ" ، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل إلي غرفة نوم والدته بالطابق العلوي وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، مما أدى إلى وفاتها .

وتبين أن المتهم قتل والدته الضريرة ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاحا ناريا بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قررت إحالته إلى مستشفى الطب النفسي لمدي قواه العقلية والنفسية، وعرضه على المحكمة لمحاكمته، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.