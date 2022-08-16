«توكتوك» يقود عاملا للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السجن المشدد 6 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، للمتهم "ف.خ.م" لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وبعضوية كل من المستشار عبدالفتاح محمد العكاري، والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة سيد البتانوني.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4908 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بقيام المتهم بسرقة التوكتوك الخاص بالمجني عليه "س.أ.ر" تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال قيادة المجني عليه "س.أ.ر" التوكتوك خاصته، استوقفه المتهم " ف.خ.م" عامل طالبًا منه توصيله الي أحد الإمكان، وأثناء سيره فؤجي بالمتهم يشهر في وجهه سلاح أبيض مطوة، وبإلقاء مادة حارقة "شطة" علي وجهه، وحال مقاومته تعدي عليه بذراعه الأيسر، واستولى على "التوكتوك" وفر هاربًا.

تحرر محضر بالواقعة، وتم تحديد المتهم، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.