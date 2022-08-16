«الحشيش» يقود عاملًا للسجن 7 سنوات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11666 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش".



وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، عن قيام المتهم "ع.م.ع" عامل بناء بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، واستصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، وعقب تواجده بالطريق العام حاملا في يده حقيبة، وبضبطه وتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 49 طربة "حشيش".



وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.