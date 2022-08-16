الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

«التجمع» يتقدم بقائمة أسماء للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

حزب التجمع
حزب التجمع
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تقدم حزب التجمع، بقائمة من الأسماء الذين يرشحهم من بين خبراء الحزب وكوادره وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من غير أعضاء الحزب للمشاركة في مختلف المحاور التي سيشملها الحوار الوطني.

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب وهو يتقدم بأسماء إضافية من غير أعضائه للمشاركة، فهو يؤكد حرصه المعلن على نجاح الحوار الوطني منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضرب نموذجاً حياً للتجرد وعدم السعي للحصول على مكاسب ذاتية، وأملاً توافر الأجواء المناسبة لوجود التوافق المطلوب بين كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، للوصول إلى خارطة طريق للمستقبل، ومسار واضح ومبشر يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية 30 يونيو. 

 وأكد حزب التجمع مجدداً على ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به، بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، ونقلة نوعية في علاقة السلطة الحاكمة بكل مكونات المجتمع.

حزب التجمع الحوار الوطنى محاور الحوار الوطني الرئيس السيسي التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

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