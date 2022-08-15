يوناس جار: النرويج تورد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، الاثنين، إن النرويج توًرد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا وإن أي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة.

وعززت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، صادراتها من الغاز هذا العام للاستفادة من أسعار قياسية ومساعدة أوروبا في استبدال بعض الأحجام التي فقدتها عندما كبحت روسيا الإمدادات.

وأبلغ ستوره مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتس "النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا."

وقال "في المجمل، نحن نزيد صادراتنا من الغاز مقارنة بما كان لدينا في البداية بما يقرب من 10%، وهو في الواقع الحد الأقصى، وعليه فإننا سنبذل كل ما في وسعنا مع الشركات للحفاظ على مستوى مرتفع."

وأضاف أن أي زيادة أخرى ستعتمد على إيجاد وتطوير موارد إضافية.

ورحب المستشار الألماني بمسعى النرويج.

وقال شولتس "أنا ممتن جدا لكم وللحكومة النرويجية على استعدادكم لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة ودفع المستويات إلى ما هو ممكن من الناحية الفنية. ذلك يساعدنا الآن."

في وقت سابق، تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة الاثنين على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

وتراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5,1 في المئة ليبلغ 93,15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5,3 في المئة إلى 87,23 دولارا للبرميل.

في الأثناء، سجّل هبوط في أسواق الأسهم بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.