8 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» بصحراوى البحيرة

أُصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادي النطرون بصحراوي البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيِّن إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي بالقرب من الكيلو 38 اتجاه طريق القاهرة الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.