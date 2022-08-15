الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط 3 شباب لمعاشرتهم طفلة بالأراضي الزراعية بالبحيرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط ثلاثة شباب قاموا بالتعدي على طفلة جنسيًا، وسط الأراضي الزراعية، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

التفاصيل

وكانت مدينة كفر الدوار، قد شهدت واقعة مؤسفة حيث تعدى ثلاثة شباب على طفلة جنسيًا، واتهمتهم بالتعدي الجنسي عليها، وسط الأراضي الزراعية، وتم القبض على المتهمين والذين أقروا بمعاشرتها برضاها وموافقتها.

تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بإبلاغ من «ميادة.م .ع»، 15 عامًا، مشردة، مقيمة عزبة الوكيل بنطاق ذات المركز، بقيام ثلاث شباب بالتعدى الجنسي عليها وسط الأراضي الزراعية، وتم الكشف الطبي على المجنى عليها فى مستشفي كفر الدوار، وتبين عدم وجود إصابات بها، وجاري عرضها على أخصائي نساء وتوليد.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين وهم كل من:- «طارق.ص.م»، 22 عامًا، عاطل، و«أحمد م. ش»، 21 عاما، عاطل، و«أمين .م .م»، 18 عاما، عاطل، وأقروا بارتكاب الواقعة برضا المبلغة، وتحرر محضرا بالواقعة برقم 5124 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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