الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 6 سنوات لمزارع متهم بإحداث عاهة مستديمة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ر.ع.أ"، مزارع بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "أ.ر" بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات جنايات سوهاج مزارع عاهة مستديمة

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