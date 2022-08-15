الإعدام لـ6 أشخاص بينهم 3 أشقاء قتلوا مواطنًا فى خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بإعدام المتهمين "ط. ق" و"ح. ا" و"ع. ن" "ا. ق" وشقيقيه "ي. ق" و"م. ق" غيابيًا، كما برأت 3 متهمين آخرين وهم "ق. ح" و"م. ق" و"أ. ع"، بعد اتهامهم بقتل شخص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجني عليه بعد إطلاق النار عليه من بعض الأشخاص ولقى مصرعه في الحال، وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه قاموا خلالها بالترصد له في أحد الأماكن وأطلقوا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.