الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أول توجيه من الرئيس السيسى للوزراء الجدد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على جميع أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وحسن إداراتها؛ لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيداً لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعاً ومردوداً ملموساً.

مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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