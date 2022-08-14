السجن 15 سنة لعامل سرق شخصًا بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بسرقة نقود وهاتف محمول بالإكراه، وتحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، مفاده قيام المتهم بتهديده بسلاح أبيض، واستولى منه على 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تبين صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.