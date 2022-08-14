الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

المواد المخدرة
المواد المخدرة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى المخدرات "الحشيش" وترويجها على عملائه من القرى المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من لفافات الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج الاتجار في المخدرات غرامة مركز أخميم المصادر السرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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