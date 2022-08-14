الرئيس السيسى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حادث كنيسة الجيزة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، وقدم الرئيس تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، على قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وكان حريق قد اندلع، صباح اليوم الأحد، في كنيسة «أبوسيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها، وقال، عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين».