5 ملفات مهمة بأجندة وزير قطاع الأعمال العام الجديد

5 ملفات مهمة يعمل عليها الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد ويعد الملف الأبرز هو ملف إنتاج السيارات الكهربائية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية من أجل إنجازه.

ثاني الملفات هي استكمال خطة تطوير الغزل والنسيج التي تبلغ تكلفتها أكثر من 23 مليار جنيه، بينما الملف الثالث هو ملف تطوير الصناعات الكيماوية ومنها صناعة الأدوية والأسمدة.

ثالث الملفات سيكون مضاعفة الإيرادات والأرباح، بينما الملف الخامس هو مشروع التحول الرقمي في الشركات والذي يتم تنفيذه للمرة الأولي في تاريخ الشركات.

وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، إنه سعيد بثقة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه من أبرز الملفات التي سيعمل عليها بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيكون استكمال التطوير في الشركات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام الجديد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من الملفات المهمة عملية تطوير صناعة الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالصناعات الكيماوية.

وأشار إلى أنه من من المقرر الاهتمام بزيادة الإيرادات والأرباح خلال الفترة القادمة، عبر استكمال التطوير في شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أنه حريص على مضاعفة الإيرادات في شركات قطاع الأعمال العام.

وشغل الدكتور مصطفى عصمت منصب رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ عام 2014.

يواجه الوزير الجديد لقطاع الأعمال العام محمود كمال عصمت ملفات مهمة للغاية وهي استكمال تطوير الغزل والنسيج، بالإضافة إلى استكمال تصفية الحديد والصلب المصرية وتصفية شركة الكوك.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير الجديد برؤساء الشركات القابضة من أجل التعرف على خطط الشركات الاستثمارية للعام المالي الجديد.

ويعد من الملفات المهمة هي ملف صناعة السيارات الكهربائية، حيث تحظى هذه الصناعة بأهمية كبري، بالإضافة إلى تطوير الشركات وزيادة الأرباح والإيرادات.

ومن ضمن الملفات تطوير صناعة الأدوية وتوطين الصناعة المحلية فيها، بالإضافة إلى ملف مهم للغاية وهو توطين برنامج الطروحات الحكومية.