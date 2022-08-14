الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تشييع جثمان نائب رئيس مجلس الدولة المتوفى فى حادث بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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شيع المئات من أهالي قرية أولاد علي بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج جثمان نائب رئيس مجلس الدولة، في بداية العقد الخامس من العُمر، الذي توفى في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط الدولي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط الدولي، ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط الدولي؛ ما نتج عنه مصرع قائدها (يوسف. م. ع- 41 عامًا- نائب رئيس مجلس الدولة- من أبناء قرية أولاد علي بالمنشاة).

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي مجلس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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