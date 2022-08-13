السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الصين تعاني ارتفاع درجات الحرارة وتفرض حالة التأهب

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
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سجلت عدة مناطق في الصين، بما في ذلك مدينة «تشونغتشينغ» الرئيسية في جنوب غرب البلاد، درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية اليوم السبت في الوقت الذي واصل فيه مكتب الأرصاد الجوية في البلاد فرض حالة التأهب القصوى في مواجهة موجة من الحرارة الشديدة.

وفي إقليم «تشجيانغ» الذي يضم العديد من المصانع، قال مسئول في الأرصاد الجوية إن الإقليم الواقع في الشرق حطم الرقم القياسي السابق لعدد الأيام الحارة هذا العام، إذ تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية خلال 31 يومًا و38 درجة خلال 16 يومًا.

وإلى جانب «تشونغتشينغ» التي شهدت درجات حرارة وصلت إلى 42.1 درجة مئوية اليوم السبت، كانت أقاليم هوبي وهونان وشاندونغ وآنهوي وشينجيانغ وجيانغشي وفوجيان من بين الأقاليم والمناطق التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة.

وبدا أن عاصفة رعدية ساعدت شنغهاي على تجنب تحطيم الرقم القياسي الخاص بها، وهو 40.9 درجة مئوية، اليوم السبت، على الرغم من أن الكثير من سكان المركز التجاري وعددهم 25 مليون نسمة ما زالوا يشكون التعب من موجة الحر المستمرة.

الصين مدينة تشونغتشينغ درجات حرارة الأرصاد الجوية الجو حار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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