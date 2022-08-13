السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم السبت 13-8-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 13-8-2022، حيث يضم أسعار الدواجن، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

أسعار الفراخ اليوم في السوق

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، أمس الجمعة، في سوق المنيب، التابع لمحافظة الجيزة، عند 35 جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء، ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وقال أحمد محمود، صاحب محل بيع الدواجن في سوق المنيب بمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن التجار أغلبهم غير ملتزمين بالسعر الذي تعلنه الغرفة التجارية والذي تقره بسبب قيمة هذه التجارة في البورصة المصرية، لذلك فإن الأسعار للمستهلك تكون مرتفعة جدًا، وأضاف: أن إقبال المواطنين على الدواجن قل جدًا بعد ارتفاع الأسعار، وأنه لابد من زيادة الرقابة على التجار الكبار.

وتابع: رفع الأسعار جاء بسبب زيادة أسعار العلف، إلا أن التجار الكبار، الذين يتحكمون في السوق رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، على الرغم من أن التكلفة لم تزد على المزارع إلا جنيهات قليلة جدًا، التي يعوضوها في البيع بالجملة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تعود الأسعار تدريجيًا للانخفاض، خوفًا من الغرامات التي تقرها الدولة على المخالفين.

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 13-8-2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

27 جنيها

28 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

51 جنيها

52 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

21 جنيها

22 جنيها

 

أسعار السمان اليوم السبت 13-8-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 13-8-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

 

بورصة الدواجن الرئيسية اسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم أسعار الدواجن البيضاء اسعار السمان اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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