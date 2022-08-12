لطلاب الثانوية العامة.. موقع التنسيق يقدم نموذجًا استرشاديًا لتسجيل الرغبات

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج التي فاجأت البعض بينما صدمت البعض الآخر، لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق بترتيب كليات يتسق مع مجموعهم ويرضي طموحاتهم أيضًا، حيث يعد اليوم الجمعة ثاني أيام تسجيل الرغبات لتنسيق 2022 لطلاب الثانوية العامة، حيث يأمل الكثير من الطلاب أن يكون الرغبات متسقة مع المجموع الذي تم تحصيله في امتحانات الثانوية العامة.

ولمساعدة الطلاب، حرص مكتب التنسيق على وضع نموذج استرشادى لتسجيل الرغبات، وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق، كي يتمكن طلاب الثانوية من ترتيب رغباتهم بشكل صحيح بما يتسق مع مجموعهم الذي حصلوا عليه من الامتحانات، ويلزم مكتب التنسيق الطب بكتابة 75 رغبة، حيث إن النظام لن يقبل الرغبات قبل تسجيلها بالكامل.

كانت المرحلة الأولى من وضع الرغبات للتنسيق قد انطلقت أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب: 22475، فيما بلغت الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب: 15220، فيما بلغت درجات الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب: 80063، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطلاب: 117758.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأشار "عطا" إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن الطلاب ينبغي عليهم ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15/8/2022.