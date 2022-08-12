الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل فى انتخابات الكنيست المقبلة

يائير لابيد
يائير لابيد
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طالب جهاز الأمن العام في إسرائيل «الشاباك»، نظيره الروسي، بعدم التدخل في انتخابات الكنيست المقبلة، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.

وجاء طلب الشاباك إلى روسيا بتوجيه من يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وتعقد إسرائيل انتخابات الكنيست لتشكيل حكومة، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي المرة الخامسة التي تجرى فيها انتخابات منذ عام 2019.

وأعلن نفتالي بينيت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن حل الحكومة، خلال شهر يوليو الماضي، وتخليه عن منصب رئيس الوزراء لصالح لابيد، لحين إجراء انتخابات جديدة.

إسرائيل الكنيسة الشاباك روسيا يائير لابيد رئيس الوزراء الاسرائيلي

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