الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس حارس عقار بتهمة سرقة أموال في التجمع الأول

حبس حارس عقار
حبس حارس عقار
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حارس عقار سرق أموالا من داخل منزل أجنبي بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة مفاده تلقى العقيد محمد رضا مفتش مباحث القاهرة الجديدة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة مبلغ مالى (عملات "أجنبية – محلية") من داخل مسكنه، واتهم حارس العقار بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.

بعد  تقنين الإجراءات تمكن المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجني عليه، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والاستيلاء على المبالغ المالية من داخل حقيبة خاصة بالمجنى عليه ولاذ بالفرار.

وأضاف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية المستولى عليها إلى العملة المحلية، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

نيابة القاهرة الجديدة منزل أجنبي المباحث اللواء محمد عبدالله مدير اللواء علاء بشندى سرقة مبلغ مالى

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وائل لطفي

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