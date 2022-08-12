الجمعة 12 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الكويت.. إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 50 ألف دينار فى قضية الصندوق الماليزى

النيابة العامة في
النيابة العامة في الكويت
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أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل 3 متهمين في قضية "الصندوق الماليزي" بكفالة 50 ألف دينار لكل منهم، بعد تحقيقات جديدة أجرتها معهم.

 

وتوقعت مصادر مطلعة في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إحالة القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

 

وأفادت المصادر بأن النيابة استكملت إجراءاتها في القضية مجددا بعد تلقيها ردودا على استفسارات من الجهات الماليزية.

 

وكشفت أن النيابة وجّهت تُهما جديدة في القضية، مشيرة إلى أن التأخير مرده إلى تأخر وصول الردود المطلوبة من ماليزيا نفسها.

 

يشار إلى أن قضية "الصندوق السيادي الماليزي" أثارها نواب ومتابعون كويتيون، في مايو 2020، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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