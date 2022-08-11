التحقيق مع متهمة بقتل ابنتها طعنا بسلاح أبيض فى الهرم

تجري النيابة العامة بجنوب بالجيزة تحقيقاتها مع سيدة في اتهامها بقتل ابنتها طعنًا باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة الهرم، كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بعثور الأهالي على جثة فتاة بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الواقعة، إثر خلافات أسرية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.