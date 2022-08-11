الجمعة 12 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

«قضايا الدولة» تهنئ مفتى الجمهورية بالقرار الرئاسى لتجديد الثقة

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على تجديد الثقة فيه بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومد فترة خدمته لمدة عام، وفقًا للمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهئية.

ومن ناحية أخرى، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد صدور قرار رئاسي بتجديد الثقة واستمراره بمنصبه لمدة عام.

وقال وزير الأوقاف في تدوينة له عبر حسابه على "تويتر": "يسرني أن أهنئ فضيلة ا. د شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فضيلته بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء مزيدا من السداد والتوفيق مع خالص شكرنا وتقديرنا لسيادة الرئيس على دعمه الكبير، ورعايته للخطاب الديني الوسطي المستنير".

قضايا الدولة تهنئ مفتى الجمهورية فترة خدمته المستشار محمد بكر أعضاء المجلس الأعلى للهيئة

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