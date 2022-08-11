الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى الجيزة

متهمة
متهمة
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قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس سيدة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بقتل الزوج، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في كشف تفاصيل العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل شقته بشارع العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها وأمكن ضبطهما.

البداية بتلقي المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من شاب يفيد العثور على جثة والده مقتولا داخل شقته الكائنة بشارع العشرين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة موظف مقتولا وبه آثار ذبح وطعنات ومسجى على الأرض.

بإبلاغ اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث توصلت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "زوجة المجني عليه، وعشيقها".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لاكتشاف المجني عليه علاقتهما المحرمة.

وبالعرض على اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة حبس سيدة عشيقها قتل الزوج انتداب الطبي الشرعي المجني عليه

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وائل لطفي

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