حبس متهمين بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمين ضبطوا أثناء توصيلهم المضبوطات لأحد التجار عبارة عن كرتونة بها 50 طربة حشيش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغا بضبط عاطلين، بحيازتهما على قطع من مخدر الحشيش.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، واعترفا بحيازتهما للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.