الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 24 متهمًا بالإتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بطوخ

حملة أمنية
حملة أمنية
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 24 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7164 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام القليوبية 22 قضايا الاقراص المخدرة 24 متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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