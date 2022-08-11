الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

واشنطن تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول «زابوريجيا» فى أوكرانيا

المحطات النووية
المحطات النووية الأوكرانية
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دعت الولايات المتحدة روسيا، اليوم الخميس، إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول "زابوريجيا" التي تعرضت لقصف جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسئول"، مضيفًا: أن "الولايات المتحدة تستمر في مناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددًا تحت الإشراف الأوكراني، وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها".

وتبادلت كييف وموسكو، اليوم الخميس، الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع "خمس ضربات" قرب مستودع للمواد المشعة.

ويثير الوضع في زابوريجيا قلق المجتمع الدولي، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الخميس من خطر وقوع "كارثة"، وذلك قبيل انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي بعد ظهر الخميس بطلب من من روسيا للبحث في الوضع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في زابوريجيا التي سيطرت عليها القوات الروسية في 4 مارس، بعد بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

الولايات المتحدة روسيا المحطات النووية الأوكرانية زابوريجيا وزارة الخارجية الأميركية المحطات النووية

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