حرائق الغابات تستعر والمزارعون يواجهون موجة حارة جديدة تغزو غرب أوروبا

أرسلت دول أوروبية فرق إطفاء لمساعدة فرنسا على مواجهة حريق الغابات اليوم الخميس، بينما اشتعلت حرائق غابات أيضا في إسبانيا والبرتغال، وحث رئيس وكالة الفضاء الأوروبية على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ.

وحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء، تدعمهم طائرات رش المياه، لليوم الثالث احتواء حريق أجبر الآلاف على النزوح من منازلهم وأتى على آلاف الهكتارات من الغابات في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا.

وفي ظل مزيج من عوامل خطيرة تشمل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وظروف الجفاف والرياح التي تؤجج ألسنة اللهب، تكافح خدمات الطوارئ للسيطرة على الحريق.

وقال جريجوري أليون المسئول في هيئة الإطفاء الفرنسية لراديو "آر.تي.إل": "إنه غول، إنه وحش".

وزادت موجات الحر والسيول وذوبان الجليد المخاوف المرتبطة بتغير المناخ وزيادة تكرار الأحوال الجوية المتطرفة في أنحاء العالم.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، إن ارتفاع درجات حرارة الأرض وانحسار الأنهار، بحسب القياسات التي تتم من الفضاء، لا يتركان مجالا للشك بأن تغير المناخ يؤثر سلبا على الزراعة والصناعات الأخرى.

وقاست مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية درجات حرارة "عظمى" على سطح الأرض تجاوزت 45 درجة مئوية في بريطانيا و50 في فرنسا و60 في إسبانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أشباخر لرويترز "إنه أمر سيئ للغاية. لقد رأينا (أحوالا جوية) متطرفة لم نرصدها من قبل".

وفي رومانيا، حيث أدت درجات الحرارة القياسية الارتفاع والجفاف إلى انخفاض منسوب مياه الأنهار، احتج نشطاء منظمة السلام الأخضر على ضفاف نهر الدانوب للفت الانتباه إلى ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض وحث الحكومة على خفض الانبعاثات.



