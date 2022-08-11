الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط صاحب مكتبة بحوزته 171 ألف كتاب دراسى دون تفويض فى الظاهر

ضبط صاحب مكتبة بحوزته
ضبط صاحب مكتبة بحوزته
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تمكنت إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة، من ضبط صاحب مكتبة بحوزته 171 ألف كتاب دراسى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية فى منطقة الظاهر.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة، قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية دون تفويض.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسئول وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 171700 كتاب دراسي خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصحاب الحقوق المادية ارتكاب الدارس المدير المسئول النيابة العامة المصنفات تحقيق الربح صاحب مكتبة كتاب دراسي خارجي قسم شرطة الظاهر مباحث المصنفات

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