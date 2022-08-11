الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس 11-8-2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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تباين سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الريال على شاشات البنك المركزي المصري قروش قليلة، بينما استقر سعره في بعض البنوك المحلية.

 وكان سعر الريال السعودي قد قفز فوق مستوى الـ5 جنيهات في الشهور الأخيرة خاصة مع موسم الحج في يونيو ويوليو الماضيين، بعد ان استقر عند مستوى الـ4 جنيهات لعدة سنوات طويلة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-8-2022.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

 

  • بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg"، تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 5.07 جنيه للشراء، واستقر للبيع عند 5.10 جنيه للبيع.
  • استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك مصر، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع دون تغير.
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  • وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري إلى: 5.05 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري عند 5.07 جنيه مصري للشراء، و 5.10 جنيه مصري  للبيع.
  • وبلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه مصري  للشراء، و 5.10 جنيه مصري للبيع.
  • وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 5.06 جنيه مصري  للشراء، و5.10 جنيه مصري للبيع.

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وائل لطفي

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