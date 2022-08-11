سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس 11-8-2022

تباين سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الريال على شاشات البنك المركزي المصري قروش قليلة، بينما استقر سعره في بعض البنوك المحلية.

وكان سعر الريال السعودي قد قفز فوق مستوى الـ5 جنيهات في الشهور الأخيرة خاصة مع موسم الحج في يونيو ويوليو الماضيين، بعد ان استقر عند مستوى الـ4 جنيهات لعدة سنوات طويلة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-8-2022.

سعر الريال السعودي اليوم

بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg"، تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 5.07 جنيه للشراء، واستقر للبيع عند 5.10 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك مصر، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع دون تغير.