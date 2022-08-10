«حاول الهرب من خاطفيه».. التحقيق فى سقوط شاب من الطابق الثامن بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة شخص قفز من الطابق الثامن هربا من 3 مسجلين خطر، احتجزوه داخل غرفة لوجود خلافات مالية.

كان رجال إدارة البحث في مديرية أمن الجيزة قد تمكنوا من إلقاء القبض على 3 مسجلين خطر، احتجزوا شخصا داخل شقة في حدائق الأهرم؛ فقفز من الطابق الثامن هربا منهم، وسقط جثة هامدة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا، يفيد بوجود جثة لشاب بالعقد الثالث من عمره في الشارع بمنطقة حدائق الأهرام؛ بعد قفزه من الطابق الثامن، عقب احتجازه داخل شقة سكنية من جانب 3 متهمين.

وبالعرض على اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث، أن المجني عليه يعمل في تجارة المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، واستولى على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه من المتهمين الثلاثة، ونصب عليهم، فقرروا اختطافه واحتجازه في مكان بعيد عن الأنظار، وفي أثناء تنفيذ خطتهم لإجباره على رد المبلغ؛ غافلهم، وقفز من الطابق الثامن، فسقط جثة هامدة.