حبس شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، ومحاولة بيعها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة ونشاطهم الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين بالقاهرة لسرقتهما مشغولات ذهبية في الجمالية.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم لبيعها بدون فواتير.

بالانتقال والفحص تم ضبط الشخص المشار إليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته بعض المشغولات الذهبية وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات أقر بتحصله عليها من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخيرة، وبمواجهتها أيدت ما سبق واعترفت بسرقة المضبوطات عن طريق المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.