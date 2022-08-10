الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جرعة مخدرات زائدة.. العثور على جثة شاب فى الشارع بمدينة السلام

جرعة مخدرات
جرعة مخدرات
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب عشريني في أحد شوارع مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت أخذ عينة من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بالطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الشاب المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغ بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "وليد. م. ع"، 25 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وأن السبب هو تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى معروف عنه تعاطيه المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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