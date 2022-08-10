الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

سحلهم بسبب التيك توك..

حبس عاطل متهم بالتعدى على طليقته وأبنائه فى عين شمس

جريدة الدستور
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أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل متهم بالتعدى على طليقته وأبنائه، فى الشارع أمام المارة بسلاح أبيض- بسبب مقاطع فيديو على موقع تيك توك- 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة المستخدمة فى تصوير هذه المقاطع.

وكانت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة قيام عاطل "مسجل خطر"، بالتعدى على نجليه بالضرب المبرح، وتجريد نجله من ملابسه أمام المارة في الشارع، وإصابة نجلته بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض، كشفت عن أن المتهم قام بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين طليقته؛ لتحريضها الابن والابنة على تصوير مقاطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بقصد تحقيق مشاهدات وأرباح من خلال هذه المقاطع.

وتبين من التحقيقات أيضًا، أن المتهم عقب رؤيته مقاطع الفيديو على التيك توك بشكل أثار حفيظته، فقرر تعنيف ابنيه والاعتداء على طليقته؛ لتحريضها لهما على تصوير هذه المقاطع، فقام بإحضار سلاح أبيض "كتر"، وتوجه إلى منزل طليقته وبمجرد رؤيته إياها تعدى عليها بالضرب باستخدام السلاح الأبيض، ثم تعدى على نجليه أيضا باستخدام السلاح، وأجبر نجله على خلع ملابسه أمام المارة كنوع من العقاب له؛ لعدم تكرار ما فعله مرة أخرى.

استغاثة الأم

كانت وحدة الرصد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدى على نجلتها ونجلها بالضرب، وتجريد نجلها من ملابسه أمام الماره بالشارع، والتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر". 

بالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها، ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان؛ لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض؛ لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، هاتف محمول، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبمواجهته بأقوال المجنى عليها، أنكر ما جاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما، وأقر بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها؛ لوجود خلافات بينهما وتحريضها نجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

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