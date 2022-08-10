الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى
ads

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لقواته أثناء مداهمة عناصر "اليمام" و"الشاباك" والجيش واغتيال 3 شبان فلسطينيين في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

 

وكان الناطق باسم جيش الإحتلال قال في بيان له إنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة لـ"اليمام" و"الشاباك" والجيش الإسرائيلي، قتل المخرب (إبراهيم النابلسي) صباح اليوم في مدينة نابلس في منطقة شومرون الإقليمية".

 

وأضاف: "يشتبه النابلسي بارتكاب عدة هجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود من دورية جفعاتي في منطقة نابلس والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك إطلاق نار على مجمع ضريح يوسف".

 

وأردف قوله: "خلال العملية أطلقت القوات النار على عدد من الإرهابيين، ومن بينهم المطلوب، الذي أطلق النار على القوات من منزل كان محصنا فيه مع إرهابيين آخرين..أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على المنزل واستخدموا وسائل خاصة من بينها صواريخ محمولة على الكتف، وتم القضاء على النابلسي مع إرهابي آخر كان مقيما بالمنزل".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وإصابة 40 آخرين نتيجة العملية الإسرائيلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

الدفع بسيارتى إسعاف لنقل جثة فتاة ذبحها حبيبها فى الشرقية

كذبة إخوانية.. حقيقة تعذيب مواطن داخل قسم شرطة بالإسكندرية حتى الموت

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2022.. رابط التقديم في الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

جلال حمام

من أجل رقيقة إليكترونية.. بيلوسي تركب الأخطار

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل