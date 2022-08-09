الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين فى حادث الدائرى الإقليمى بالصف

حادث الدائري الأقليمي
حادث الدائري الأقليمي
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استعجلت النيابة العامة بالجيزة، تحريات المباحث وتفاصيل الحالة الصحية لـ8 مصابين إثر انقلاب ميني باص بهم، أعلى طريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، وذلك لبيان مدى إمكانية سؤالهم حول الحادث.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية عن الحادث، وانتدبت خبراء الفحص الفني لتحديد أسباب وقوع الميني باص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بعدما تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية.

وانتقلت أوناش المرور لمكان الواقعة، وتم رفع حطام الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمنية الدائري الإقليمي الإسعافات اللازمة النيابة العامة انقلاب مينى باص أوناش المرور جهات التحقيق المختصة

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