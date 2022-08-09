تأديب 4 موظفين بالتأمينات اهملوا الأرقام السرية للحواسب

أصدرت المحكمة التأديبية، قرارا اليوم الثلاثاء يقضي بعدم اختصاصها ينظر، الدعوى التأديبية المقامة ضد 4 موظفين بمكتب تأمينات، منسوب لهم الخروج عن المقتضي الوظيفي والمساس بحق الدولة المالي، بأن تركت 3 موظفات الارقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي اللاتي يعملن عليه، وترتب عليه تمكين مدير المكتب بالدخول علي الحواسب الالي وتسجيل مدد تاريخية وصرف معاشات بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات دون وجه حق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى، لمحكمة التأديبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة وحملت الدعوى رقم 16 لسنة 64 ق.

لأنهم خلال أعوام 2015،و2016، و2017 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم خالفوا القواعد والتعليمات وأتوا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، الثانية، الثالثة أهملوا في أداء عملهم وذلك بترك الأرقام السرية للحاسب الآلي الخاصة بهم لمدير مكتب تأمينات بأحد المناطق ، مما مكن المذكور من تسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب علي منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثاني وثالث سيارات بورسعيد دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها 14 حالة ، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق قدرها بمبلغ مائتين وواحد وسبعون ألف جنيه وستمائة وعشرون جنيها ، كما صرف معاشات لحالات بلغت 165 ألف جنيه دون وجه حق .

ونسب للمحال الرابع، سجل مدد لها بيانات تاريخية على منشآت تتبع مكتب تأمينات المنطقة المذكورة، وأرسل هذه المدد إلى مكتب تأمينات ، دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، على مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق بلغ جملتها 271625 جنيها.