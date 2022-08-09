الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

حادث مروري
حادث مروري
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لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت بنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى، فيما بدأت أوناش المرور في رفع حطام الحادث لتسيير حركة المرور.

البداية كانت بلاغ تلقته غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

واصابة 2 اخرين مصرع شخص محضر بالواقعة صحراوى العياط طريق السويس الصحراوي رجال المرور

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وائل لطفي

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