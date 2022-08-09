المتهم بذبح زوجته فى دار السلام يجرى المعاينة التصويرية للجريمة

اصطحبت الأجهزة الأمنية، عاملا ذبح زوجته، وسدد لها 8 طعنات متفرقة بجسدها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما فى منطقة دار السلام؛ وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة، بحضور ممثل النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة «تغريد.ر.م»، 32 سنة، ربة منزل، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مُصابة بجرح ذبحي في الرقبة، و8 طعنات في الصدر والبطن.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، عامل، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.