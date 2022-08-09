الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المتهم بذبح زوجته فى دار السلام يجرى المعاينة التصويرية للجريمة

ذبح
ذبح
ads

اصطحبت الأجهزة الأمنية، عاملا ذبح زوجته، وسدد لها 8 طعنات متفرقة بجسدها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما فى منطقة دار السلام؛ وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة، بحضور ممثل النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة «تغريد.ر.م»، 32 سنة، ربة منزل، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مُصابة بجرح ذبحي في الرقبة، و8 طعنات في الصدر والبطن.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، عامل، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة دار السلام المعاينة التصويرية جريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

تطورات جديدة فى قضية طالبة الـ12.4% بالثانوية العامة.. ووالدها: سنتظلم

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

«القاهرة طوق النجاة».. كيف احتفل الفلسطينيون بجهود مصر فى التهدئة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

رئاسة فلسطين تُحمل الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

إصابة 30.. الاحتلال الإسرائيلى يغتال قياديا فى «شهداء الأقصى» واثنين آخرين

كل الأطراف بعد وقف إطلاق النار فى غزة: «شكرًا مصر»