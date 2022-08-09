الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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حوادث

ضرب حتى الموت.. حل لغز العثور على جثة شخص بالمنيا

جريدة الدستور
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنيا، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المشُكل من قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا عن تحديد هوية المتوفي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة؛ لوجود خلافات بينهما، وقيامهما باستدراجه، واصطحابه بداخل سيارة إلى محل الواقعة، واعتديا عليه بالضرب باستخدام عصا، سلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى وفاته.

واستولى المتهمان على هاتفه المحمول، شاحن هاتف، سماعة، وبإرشادهما تم ضبط السيارة، والأداتين المستخدمتين والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الواقعة جثة قسم شرطة سمالوط المنيا

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