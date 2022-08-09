الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ28 أغسطس

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 28 أغسطس.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغًا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث، بعدما تعدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى الى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.

محاكمة الميراث قسم شرطة بولاق هبوط حاد في الدورة الدموية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022

وفاة الإعلامى نادر دياب مُقدم برنامج «أنباء وصحف» بالتليفزيون

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 30.. الاحتلال الإسرائيلى يغتال قياديا فى «شهداء الأقصى» واثنين آخرين

كل الأطراف بعد وقف إطلاق النار فى غزة: «شكرًا مصر»

رئيس وزراء إسرائيل يثمن الوساطة المصرية بقيادة الرئيس السيسى للتهدئة فى غزة