تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ28 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 28 أغسطس.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغًا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث، بعدما تعدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى الى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.