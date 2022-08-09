هل تعيقك شخصيتك من فقدان وزنك.. إليك الريجيم المناسب

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا سر فقدان الوزن - وكل ذلك يعود إلى الشخصية، حيث يزعم خبراء من الوكالة العلمية الأسترالية الرائدة أن البشر يتناسبون مع ستة أنواع رئيسية من الشخصيات التي يتناسب كل منها مع شكل مختلف من النظام الغذائي.

أكثر أنواع أخصائيو الحميات شيوعًا هم "المفكرون" و"المقاتلون" ، وفقًا لدراسة جديدة رائدة من CSIRO، والتي تقول إن فهم الفئة التي تندرج فيها قد يكون مفتاحًا للحفاظ على وزن صحي وجسم أحلامك.

أنواع شخصية النظام الغذائي الستة

1. المفكرون: الأشخاص المتحمسون والتحليليون والموجهون نحو الهدف والذين لديهم حساسية تجاه الملاحظات السلبية. يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى عرقلة نظامهم الغذائي.

2. المقاتلون: عرضة للتوتر والقلق وإغراء اتخاذ خيارات غذائية سيئة. طلب استراتيجيات للمساعدة في كسر الحلقة.

3. المتحمسون: لديهم أعلى مؤشر كتلة جسم من بين جميع أنواع الحميات الغذائية وهم الأكثر عرضة للإصابة بالرغبة الشديدة التي تؤدي إلى الشراهة عند الأكل.

4. المسرّات: أشخاص محبوبون وودودون حساسون تجاه النقد. بحاجة إلى إحاطة أنفسهم بالتعزيز الإيجابي.

5. عشاق الطعام: شغوف بكل ما يتعلق بالطعام. يأكل النظام الغذائي الأكثر توازناً من جميع أنواع الشخصية.

6. الاشتراكيون: يشترطون المرونة في نظامهم الغذائي لوقف القيود التي تخنق متعة المناسبات. خلاف ذلك ، سوف يسقطون من العربة.

يزعم التقرير أنهم حساسون للتغذية المرتدة السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر أو القلق، وهو السبب الرئيسي لعرقلة نظامهم الغذائي.

يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 12.8 في المائة من المستجيبين "المقاتلين"، وهم عرضة للتوتر والقلق والإغراء لاتخاذ خيارات غذائية سيئة.

نتيجة لذلك، تقول الدراسة إن المقاتلين يحتاجون إلى استراتيجيات تساعدهم على كسر الحلقة إذا كانوا يريدون إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

أنواع الحميات الغذائية الأربعة الأخرى التي تم تحديدها في التقرير هي "الراغبون في تناول الطعام" و"اللطيفون" و "عشاق الطعام" و"الاجتماعيون".

ووفقًا للدراسة، فإن المتحمسين لديهم أعلى مؤشر لكتلة الجسم، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وفي الوقت نفسه ، يقول التقرير إن "الأشخاص المبتهجين" محبوبون وودودون قد يكونون حساسين للمقارنات والنقد الاجتماعي ، مما يعني أنه من المهم بالنسبة لهم أن يحيطوا أنفسهم بالتعزيز الإيجابي.

"الاجتماعيون" هم أولئك الذين يحتاجون إلى المرونة لوقف القيود الغذائية من خنق الأحداث الاجتماعية أو "قتل الحالة المزاجية" لمناسبة ما ، وفقًا للتقرير.

أخيرًا ، فإن عشاق الطعام متحمسون لكل ما يتعلق بالطعام ، بما في ذلك إعداد وتناول وجبات جيدة النوعية.

وجدت الدراسة أن هذا النوع من الشخصية يأكل النظام الغذائي الأكثر توازناً من بين الستة.

تقول عالمة الأبحاث في CSIRO ، الدكتورة إميلي بريندال ، المؤلفة الرئيسية للدراسة الأخيرة ، إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للأستراليين الذين يحاولون إنقاص الوزن فهم أنواع نظامهم الغذائي.

قال الدكتور بريندال لصحيفة صن رايز: "في كثير من الأحيان يتم تطوير الأنظمة الغذائية باتباع نهج واحد يناسب الجميع يتجاهل حقيقة أن بعض الناس يتصرفون أو يفكرون بشكل مختلف عن الآخرين".

وأضافت: "العمل مع نوع نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تحقيق نتائج أفضل لفقدان الوزن على المدى الطويل".