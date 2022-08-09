ضبط عاطل زعم قدرته تسهيل قروض لـ4 مواطنين بالمراغة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على 4 أشخاص وأخرين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية، بزعم مقدرته على تمكينهم من الحصول على قروض بقيمة 500 ألف جنيه لكل منهم إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد “، يتضمن بلاغا من "م. ا. ح. ح"، 25 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة المركز و 3 آخرين يفيدون فيه بتضررهم من "ف. خ. ف. ذ" 53 سنة، ويقيم دائرة مركز المراغة والسابق اتهامه في قضايا نصب.

وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 160 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تمكينهم من الحصول على قروض بقيمة 500 ألف جنيه لكل منهم إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.