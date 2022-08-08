الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

استغل شقيقه.. الحبس سنة لعاطل زور محررات رسمية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطلًا استغل الشبه الكبير بينه وبين شقيقه، وقام بتزوير محررات رسمية لسحب مبلغ مالى من حساب شقيقه بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية عن أن المتهم "أ أ"، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، في شهر مارس لعام 2018 بدائرة قسم العبور، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو "إيصال سحب"، والصادر من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور، بأن أضاف إلى المحرر توقيع باسم شقيقة المجنى عليه "محمود أ د"، ونسبه زورًا إليه، وذلك بقصد استعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن احتج بـه لـدى الموظف المختص بصرف المبالغ المالية لمكتب بريد إسكان شباب العبور، لسحب مبلغ مالى وقدره 10 آلاف جنيه بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالى وقدره 10 آلاف جنيه مـن الحساب الخـاص بالمجنى عليـه، وكان ذلك باستخدام اسم كاذب على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه سـرق وثيقـة السفر ورخصة القيادة الخاصين بالمجنى عليـه سالف الذكر، وكان ذلك من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما رفض المجني عليه "شقيق المتهم" التنازل عن القضية، موضحًا أن المتهم سرق وثيقة السفر الخاصة به ورخصة قيادته وذهب بهما إلى مكتب بريد إسكان الشباب بالعبور، والتسمى باسمه كذبًا مستغلًا شدة الشبه بينهما وسحب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه من حسابه والتوقيع على إيصال السحب الخاص بذلك المبلغ ونسبه زورًا إليه.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطل تزوير محررات رسميه

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