تخصصا فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس متهمين بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة السيارات في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية.

فخلال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، له معلومات جنائية، حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة ميكروباص، بأسلوب المفتاح المصطنع.

الاعترافات

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، تخصص فى سرقات السيارات، بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى، مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول، وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة.