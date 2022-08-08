الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تخصصا فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس متهمين بالقطامية

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة السيارات في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية.

فخلال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، له معلومات جنائية، حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة ميكروباص، بأسلوب المفتاح المصطنع.

الاعترافات

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، تخصص فى سرقات السيارات، بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى، مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول، وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 بعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

رابط تقديم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022.. متاح بداية من اليوم

طب 91.4 وهندسة 84.8%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة